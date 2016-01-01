Ізраїль вручив Україні ноту протесту

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Офіційні звинувачення у змові з Палестиною отримали і у Вашингтоні

Єрусалим відреагував на голосування за резолюції ООН з приводу припинення розширення ізраїльських поселень на територію Західного Берега.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, двадцять п’ятого грудня 2016 року, Єрусалим вручив офіційні ноти протесту представникам десяти держав, які підтримали запропоновану Сенегалом резолюцію ООН щодо поселень на арабських територіях. Відтак, Ізраїль висловив незадоволення Лондону, Пекіну, Москві, Парижу, Каїру, Токіо, Києву, Мадриду, Веллінгтону та Монтевідео. Крім того, офіційні звинувачення у змові з Палестиною отримали і у Вашингтоні.

Зауважимо, що у контексті голосування української делегації було скасовано анонсований раніше візит очільника українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Коментуючи цей інцидент, Гройсман наголосив, що ситуацію «не варто драматизувати» і що «у наших держав набагато більше спільного, ніж відмінностей».

Нагадаємо, Радбез ООН прийняв резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». За резолюцію проголосували Україна, Росія, Франція, Британія, Іспанія, Нова Зеландія, Японія, Малайзія, Сенегал, Уругвай, Венесуела, Ангола і Єгипет. Єдиною країною з Радбезу ООН, яка утрималася, були США.

Повідомлялося, що Ізраїль після голосування скасував офіційний візит українського прем’єра Володимира Гройсмана. Прес-секретар глави уряду України заявив, що візит перенесли на невизначений термін.