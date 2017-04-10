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    ЄБРР виступає за призначення Лавренчука головою Нацбанку

    • Сьогодні, 17:59
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    <span>Голова правління &laquo;Райффайзен банку Аваль&raquo; Володимир Лавренчук</span>
    Голова правління «Райффайзен банку Аваль» Володимир Лавренчук

    Лавренчук вважається одним з головних претендентів на посаду голови НБУ

    Європейський банк реконструкції й розвитку виступає за призначення керівником Національного банку голови правління Райффайзен банку Аваль Володимира Лавренчука.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи й Кавказу Франсіс Маліж у коментарі для агентства Reuters заявив про підтримку Володимира Лавренчука, якщо підтвердиться інформація про його можливе призначення на посаду голови НБУ.

    Лавренчука також підтримує екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, що назвав його «гарним хлопцем».

    Яценюк вважає, що Нацбанк повинен очолювати професійний банкір, а не політик.

    Нещодавно Лавренчук привселюдно заявив, що готовий очолити НБУ, «коли настане час». Наразі Лавренчук вважається одним з головних претендентів на посаду голови НБУ.

    Серед інших кандидатів розглядається голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко, власник ТАСкомбанку Сергій Тігіпко, голова ради Національної асоціації банків України й старший радник Альфа-банку (Україна) Роман Шпек.

    Володимир Лавренчук займає посаду голови правління Райффайзен банку Аваль з 2005 року.

    Як повідомлялося, 10 квітня Гонтарева повідомила, що з 10 травня вона залишає посаду голови НБУ.

    Вона вже написала відповідну заяву про звільнення й очікує на якнайшвидше задоволення її президентом і Верховною Радою.

    Також вона подала президентові 4 кандидатури на цю посаду.

    Гонтарева очікує, що наступним головою НБУ стане технократ і професіонал.

     

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