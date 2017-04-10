ЄБРР виступає за призначення Лавренчука головою Нацбанку
- Сьогодні, 17:59
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Лавренчук вважається одним з головних претендентів на посаду голови НБУ
Європейський банк реконструкції й розвитку виступає за призначення керівником Національного банку голови правління Райффайзен банку Аваль Володимира Лавренчука.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи й Кавказу Франсіс Маліж у коментарі для агентства Reuters заявив про підтримку Володимира Лавренчука, якщо підтвердиться інформація про його можливе призначення на посаду голови НБУ.
Лавренчука також підтримує екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, що назвав його «гарним хлопцем».
Яценюк вважає, що Нацбанк повинен очолювати професійний банкір, а не політик.
Нещодавно Лавренчук привселюдно заявив, що готовий очолити НБУ, «коли настане час». Наразі Лавренчук вважається одним з головних претендентів на посаду голови НБУ.
Серед інших кандидатів розглядається голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко, власник ТАСкомбанку Сергій Тігіпко, голова ради Національної асоціації банків України й старший радник Альфа-банку (Україна) Роман Шпек.
Володимир Лавренчук займає посаду голови правління Райффайзен банку Аваль з 2005 року.
Як повідомлялося, 10 квітня Гонтарева повідомила, що з 10 травня вона залишає посаду голови НБУ.
Вона вже написала відповідну заяву про звільнення й очікує на якнайшвидше задоволення її президентом і Верховною Радою.
Також вона подала президентові 4 кандидатури на цю посаду.
Гонтарева очікує, що наступним головою НБУ стане технократ і професіонал.