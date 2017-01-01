ЄС і ще 8 країн заборонили ввезення української птиці через пташиний грип

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Пташиний грип

Обмежено ввезення птиці та продуктів птахівництва з України

Введено тимчасові обмеження на ввезення птиці та продуктів птахівництва з України до Євросоюзу та на території низки інших країн у зв’язку з високопатогенним грипом птиці. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

«Інформація стосується обмежень на ввезення птиці та продуктів птахівництва з України до Гонконгу, Ємену, Європейського Союзу, Іраку, Йорданії, Катару, Китайської Народної Республіки, Королівства Саудівська Аравія, Об’єднаних Арабських Еміратів», - зазначається в повідомленні

Раніше голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв’ю «Главкому» розказав, що через пташиний грип офіційно ввели заборону на ввезення продукції птахівництва з України ЄС, Ірак, Білорусь.