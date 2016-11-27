«Євробачення-2017»: На конкурс акредитовано понад 1500 представників медіа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-центр «Євробачення-2017» готовий розмістити близько 2000 журналістів

Прес-центр зможе розмістити близько 2 тисяч журналістів

Прес-центр пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що проходитиме у травні в Києві, готовий розмістити близько 2000 журналістів. На конкурс наразі вже акредитовано понад 1500 представників медіа з України та інших країн світу.

Про це повідомляє UA:Перший.

«Прес-центр з кабельним інтернетом, Wi-Fi і необхідною оргтехнікою розміщуватиметься у виставковому центрі, в холі №1, та зможе прийняти близько двох тисяч акредитованих представників національних та міжнародних ЗМІ, блогерів і фанів. За потреби представники ЗМІ зможуть користуватися спеціально обладнаними радіостудіями та кімнатами для інтерв’ю», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зала для прес-конференцій вміщуватиме 500 осіб та 80 фото- та відеокамер.

Як повідомляв «Главком», поліція, рятувальники та прикордонники провели тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, «Євробачення» пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.