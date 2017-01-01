«Євробачення-2017» охоронятимуть 16 тис. працівників різних відомств - ДПСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТСН «Євробачення-2017» пройде в Міжнародному виставковому центрі.

Правоохоронці відзвітували про підготовку

Правопорядок під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві забезпечуватимуть 16 тисяч працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

«До забезпечення правопорядку під час Євробачення буде залучено 16 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС. Особовий склад правоохоронних підрозділів переведено на посилений режим до 14 травня включно», - кінець цитати.

Як повідомляв «Главком», Поліція, рятувальник та прикордонники провели тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, «Євробачення» пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.