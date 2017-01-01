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    «Євробачення-2017» охоронятимуть 16 тис. працівників різних відомств - ДПСУ

    • Сьогодні, 14:00
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    &laquo;Євробачення-2017&raquo; пройде в Міжнародному виставковому центрі.
    Фото: ТСН
    «Євробачення-2017» пройде в Міжнародному виставковому центрі.

    Правоохоронці відзвітували про підготовку

    Правопорядок під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві  забезпечуватимуть 16 тисяч працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ. Про це  йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

    «До забезпечення правопорядку під час Євробачення буде залучено 16 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС. Особовий склад правоохоронних підрозділів переведено на посилений режим до 14 травня включно», - кінець цитати.

    Як повідомляв «Главком», Поліція, рятувальник та прикордонники провели тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу.

    Нагадаємо, «Євробачення» пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.

    Євробачення
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