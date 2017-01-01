«Євробачення-2017» транслюватимуть на Хрещатику

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Фото: ТСН На Контрактовій площі буде локація під назвою Feel Ukraine

У КМДА розповіли, де в столиці будуть локації до конкурсу

Трансляція «Євробачення-2017» відбуватиметься у Євромістечку на Хрещатику. Про це під час брифінгу повідомила директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діна Попова.

«На всіх ключових локаціях «Євробачення»: Софійська площа, Контрактова площа, Поштова площа, Троїцька площа і територія біля музею «Фортеця», не буде проведено трансляцію пісенного конкурсу. Вона буде лише у Євромістечку на Хрещатику, але повністю сцену буде зроблено для того, аби всі гості, які приїдуть до Києва, так само могли долучитися до пісенного фестивалю. Пісні буде багато, вона буде на всіх локаціях, вона буде українською. Понад 11 концертів за два тижні буде проведено, всіх запрошуємо, це буде щось неймовірне», – сказала вона.

На Контрактовій площі буде локація під назвою Feel Ukraine.

На Поштовій площі можна буде побачити ретроспективу всіх попередніх виконавців та спробувати себе у виконанні пісень.

Розважальна локація буде розташована на Троїцькій площі; тут буде і французький канкан, і італійська опера.

Важливою буде зона поблизу музею «Київська фортеця». Її було зроблено спеціально для поранених українських бійців, які перебувають у військовому шпиталі. Тут 14 травня буде проведено спеціальний благодійний аукціон.

Джерело: УНН