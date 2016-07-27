Євробачення є іміджевим проектом для України — продюсер конкурсу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дохід від проведення Євробачення-2017 в Україні становитиме близько 200 млн грн, при тому, що витрати закладені близько 430 млн грн

Пісенний конкурс Євробачення-2017, який відбудеться у Києві, має іміджеве значення для України попри те, що витрати на нього перевищать очікуваний дохід.

Про це заявила виконавча продюсерка Євробачення-2017 Вікторія Романова в ефірі Громадського.

«Євробачення є іміджевим проектом. Це не витрати, це інвестиції. Я б радила саме так розглядати ці кошти. Ми всі розуміємо, що це витратна частина. Вона не мала. Це одночасно і інвестиції в Україну, в інфраструктуру, в імідж і в майбутнє», — сказала вона.

Передбачається, що дохід від проведення Євробачення-2017 в Україні становитиме близько 200 млн грн, при тому, що витрати закладені близько 430 млн грн.

Нагадаємо, Флоріан Відер став дизайнером сцени Євробачення, яке навесні 2017 буде проходити в столиці України