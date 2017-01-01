«Євробачення»: сьогодні у продаж надійде ще партія квитків

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Фото: ТСН Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 і 11 травня.

Сьогодні по обіді можна буде купити квитки на всі шоу конкурсу

Сьогодні, 3 травня, у продаж надійде частина квитків на всі шоу «Євробачення-2017». Про це «Главкому» повідомили у оргкомітеті пісенного конкурсу.

«Квитки з’являться у продажу 3 травня о 15:00 на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua. Також у продаж надійдуть і квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю. Таких місць у залі 54 – по 27 на двох секторах», - додали у оргкомітеті.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.