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    «Євробачення»: сьогодні у продаж надійде ще партія квитків

    • Сьогодні, 10:55
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    <span lang="UK">Півфінали &laquo;Євробачення-2017&raquo; відбудуться 9 і 11 травня.</span>
    Фото: ТСН
    Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 і 11 травня.

    Сьогодні по обіді можна буде купити квитки на всі шоу конкурсу

    Сьогодні, 3 травня, у продаж надійде частина квитків на всі шоу «Євробачення-2017». Про це «Главкому» повідомили у оргкомітеті пісенного конкурсу.

    «Квитки з’являться у продажу 3 травня о 15:00 на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua. Також у продаж надійдуть і квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю. Таких місць у залі 54 – по 27 на двох секторах», - додали у оргкомітеті.

    Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.

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