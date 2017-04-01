Євродепутат Гармс: на Донбасі мають з’явитися миротворці

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Євродепутат Ребекка Гармс

Депутат Європарламенту вважає, що дотримання перемир'я і надалі буде неуспішним

Євродепутат Ребекка Гармс не очікує успіху у виконанні Мінських домовленостей у їх нинішньому вигляді і пропонує сторонам працювати над їх доповненням.

Про це вона заявила у дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє «Європейська правда».

Хармс нагадала про те, що перемир’я на Донбасі, яке є першим пунктом Мінських домовленостей, порушується «від першого дня після підписання ще першого Мінська».

«Я багато разів відвідувала контактну лінію та зону АТО, і на мою думку, дотримання перемир'я і надалі буде неуспішним», - зазначила Гармс.

Також вона наголосила, що нинішній стан, за якого відбуваються регулярні обстріли та втрати з обох сторін контактної лінії, «шкодить виключно Україні, а не Росії».

«Тому необхідно якнайшвидше досягти домовленості про перемир’я, а це можливо лише в разі запровадження жорсткого механізму – чи то «блакитних шоломів» (миротворців ООН. – ред.), чи то безпекової місії ЄС», - пояснила вона.

«Миротворці мають з’явитися у доповнення до Мінських угод», - додала Гармс.

До слова, сьогодні стало відомо, що низка депутатів Європарламенту виступають за посилення санкцій проти РФ через зухвале невиконання Кремлем Мінських домовленостей.

Раніше «Главком» повідомляв, що євродепутат Ребекка Гармс після відвідин прифронтової Авдіївки запевнила, що Україна не залишиться на самоті у боротьбі з агресією Росії.