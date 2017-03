Єврокомісар назвав зміни до закону про е-декларування «кроком назад»

Єврокомісар Ган вважає, що зміни до закону мають бути переглянуті

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе розкритикував внесені Верховною Радою України зміни до закону про електронне декларування.

За словами Гана, електронні декларації повинні бути націлені на корупцію в органах державного управління і не повинні перешкоджати роботі громадянського суспільства.

«Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед. Вони мають бути переглянуті», – написав у Twitter єврокомісар.

Changes to the law on e-declarations are a step back, not forward, and should be reconsidered. 4/4