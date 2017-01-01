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    Єврокомісар назвав зміни до закону про е-декларування «кроком назад»

    • Сьогодні, 00:41
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    <span>Йоганнес Ган</span>
    Йоганнес Ган

    Єврокомісар Ган вважає, що зміни до закону мають бути переглянуті

    Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе розкритикував внесені Верховною Радою України зміни до закону про електронне декларування.

    За словами Гана, електронні декларації повинні бути націлені на корупцію в органах державного управління і не повинні перешкоджати роботі громадянського суспільства.

    «Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед. Вони мають бути переглянуті», – написав у Twitter єврокомісар.

    Ган підкреслив, що громадські організації відіграють ключову роль у боротьбі з корупцією.

    «Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства», – додав він.

    Нагадаємо, що посольство США в Україні також назвало «кроком назад» ‎зміни до законодавства, що розширюють перелік ‎зобов'язаних подавати електронні декларації про ‎майно й доходи на громадських діячів.‎

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