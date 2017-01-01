Єврокомісар назвав зміни до закону про е-декларування «кроком назад»
- Сьогодні, 00:41
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Єврокомісар Ган вважає, що зміни до закону мають бути переглянуті
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе розкритикував внесені Верховною Радою України зміни до закону про електронне декларування.
За словами Гана, електронні декларації повинні бути націлені на корупцію в органах державного управління і не повинні перешкоджати роботі громадянського суспільства.
«Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед. Вони мають бути переглянуті», – написав у Twitter єврокомісар.
Changes to the law on e-declarations are a step back, not forward, and should be reconsidered. 4/4— Johannes Hahn (@JHahnEU) 24 березня 2017 р.
Ган підкреслив, що громадські організації відіграють ключову роль у боротьбі з корупцією.
«Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства», – додав він.
Нагадаємо, що посольство США в Україні також назвало «кроком назад» зміни до законодавства, що розширюють перелік зобов'язаних подавати електронні декларації про майно й доходи на громадських діячів.