Єврокомісія закликає Україну скасувати е-декларації для громадських організацій
- Вчора, 23:41
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У Європейській комісії стверджують, що саме громадські організації мали вагоме значення у боротьбі з корупцією
Європейська комісія розраховує, що українська влада скасує одне з положень антикорупційного законодавства, яке зобов'язує представників громадських організацій та їхніх підрядників декларувати власні статки.
Про це у прес-службі Єврокомісії повідомили Deutsche Welle.
Зазначається, що Брюссель уже порушував у контактах з Києвом це питання і продовжує це робити.
Єврокомісія закликала «невідкладно» переглянути законодавчу норму про декларування доходів представниками неурядових організацій.
«Від будь-якого заходу, який ставатиме на заваді суттєвій ролі громадянського суспільства, слід утриматися», - йдеться у коментарі Єврокомісії.
Також наголошується, що саме громадські організації мали першорядне значення в боротьбі з корупцією в Україні, тоді як е-декларації для них стали «кроком назад».
Як відомо, у березні Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону «Про запобігання корупції», зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати електронні декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.
Нагадаємо, що посольство США в Україні також назвало «кроком назад» зміни до законодавства, що розширюють перелік зобов'язаних подавати електронні декларації про майно й доходи на громадських діячів.