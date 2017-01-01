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    Єврокомісія закликає Україну скасувати е-декларації для громадських організацій

    • Вчора, 23:41
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    У Європейській комісії стверджують, що саме громадські організації мали вагоме значення у боротьбі з корупцією

    Європейська комісія розраховує, що українська влада скасує одне з положень антикорупційного законодавства, яке зобов'язує представників громадських організацій та їхніх підрядників декларувати власні статки.

    Про це у прес-службі Єврокомісії повідомили Deutsche Welle.

    Зазначається, що Брюссель уже порушував у контактах з Києвом це питання і продовжує це робити.

    Єврокомісія закликала «невідкладно» переглянути законодавчу норму про декларування доходів представниками неурядових організацій.

    «Від будь-якого заходу, який ставатиме на заваді суттєвій ролі громадянського суспільства, слід утриматися», - йдеться у коментарі Єврокомісії.

    Також наголошується, що саме громадські організації мали першорядне значення в боротьбі з корупцією в Україні, тоді як е-декларації для них стали «кроком назад».

    Як відомо, у березні Верховна Рада України ухвалила ‎закон про внесення змін до закону «Про ‎запобігання корупції», зобов'язавши представників громадських об'єднань ‎подавати електронні декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.

    Нагадаємо, що посольство США в Україні також назвало «кроком назад» ‎зміни до законодавства, що розширюють перелік ‎зобов'язаних подавати електронні декларації про ‎майно й доходи на громадських діячів.‎

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