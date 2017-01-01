Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Австрію виконувати вимоги щодо прийняття біженців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біженці

Більшість країн-членів ЄС виконують зобов'язання щодо перерозподілу біженців

Європейська комісія закликає Польщу, Угорщину та Австрію виконувати вимоги щодо перерозподілу квот на прийняття біженців.

Про це йдеться у доповіді Європейської комісії, оприлюдненій на її сайті.

У Єврокомісії зауважили, що, хоча більшість країн-членів Європейського Союзу виконують зобов'язання щодо перерозподілу біженців, Угорщина, Польща та Австрія залишаються єдиними країнами, які не прийняли жодного мігранта.

У Єврокомісії вказують, що це є порушенням зобов'язань перед Грецією та Італією щодо справедливого розподілу відповідальності. Водночас у доповіді підкреслюється, що Австрія офіційно пообіцяла перемістити до себе 50 осіб з Італії, і це рішення Єврокомісія вітає. Разом з тим, сказано, що Чехія впродовж майже року не здійснює активних заходів у цьому питанні.

Загалом, Єврокомісія закликає країни-члени ЄС дотримуватись її рекомендацій та значною мірою прискорити зусилля з перерозподілу мігрантів відповідно до духу взаємної співпраці та довіри перед публікацією наступного звіту щодо виконання відповідних вимог, що відбудеться у червні 2017 року.

До слова, вчора стало відомо, що італійська мафія наживалася на найбільшому в Європі притулку для мігрантів

Джерело: УНІАН