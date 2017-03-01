Європа даремно панікує через Путіна, - німецький експерт

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Нинішня істерія з приводу російського впливу на західне суспільство свідчить швидше про нашу власну слабкість, ніж про силу Росії, - європейський експерт

У Росії набагато менше можливостей ззовні вплинути на політику іншої країни, ніж прийнято вважати. Таку думку висловив німецький політолог Йенс Зігерт, пише Die Zeit.

За словами експерта, цілком можливо, що російське керівництво переоцінює власні сили.

«Безсумнівно, Росія при Путіні стала сильнішою. Однак вона далеко не така сильна, як СРСР. Нинішня істерія з приводу російського впливу на західне суспільство свідчить швидше про нашу власну слабкість, ніж про силу Росії. А якщо точніше, то вона говорить про невпевненість», - зазначив він.

На думку Зігерта, Путін справді може «багато, але не все». «Вже давно характерною ознакою політики Путіна стала схильність вступати в боксерський поєдинок поза межами своєї вагової категорії. Демонізація Путіна і потакання його позиції, що в цьому світі все воюють один проти одного за виживання, призводять до того, що важливі речі потрапляють під колеса. Як демократичні принципи, так і таке досягнення цивілізації, як уміння відрізняти війну від політики», - додав експерт.