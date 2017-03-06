Європейці замислились про власну систему ядерного стримування - The New York Times

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План передбачає пристосування французького арсеналу для захисту всієї Європи і його підпорядкування європейському командуванню

Раніше немислима ідея щодо власної системи ядерного стримування привертає до себе все більше уваги в європейських політичних колах: програма ядерного озброєння Євросоюзу, пише The New York Times. План передбачає «пристосування французького арсеналу для захисту всієї Європи і його підпорядкування європейському командуванню, план фінансування, оборонну доктрину або ж ту чи іншу комбінацію з цих трьох пунктів», йдеться у статті. До арсеналу вдадуться, тільки якщо Європа «не зможе більше розраховувати на американський захист».

«За словами аналітиків, ці розмови, навіть якщо вони ніколи не втіляться в життя, свідчать про зростаюче відчуття в Європі того, що можуть знадобитися серйозні кроки для захисту післявоєнного світоустрою в еру президентства Трампа, яка сприйняла Росію і можливість союзу між ними», - відзначає видання.

Головним прихильником плану є Родер Кизеветтер, полковник у відставці, який служив в Афганістані, а нині представляє правлячу партію Німеччини - ХДС (християнські демократи) - у зовнішньополітичній комісії бундестагу. Кизеветтер «підвищив довіру до атомного плану, згадавши про нього незабаром після обрання президента Трампа». В інтерв'ю газеті депутат заявив, що «необхідно відштовхуватися від існуючої зброї в Великобританії і Франції», однак визнав, що Brexit може перешкодити участі британців.

«У США розміщені дюжини ядерних боєголовок в Німеччині, Італії, Бельгії та Нідерландах в якості як сили швидкого реагування, так і символу їх гарантій щодо захисту Європи», - пояснює видання.

Кизеветтер заявив, що його план забезпечить «заміну» озброєнь США або «паралельну програму». «За його словами, для цього будуть потрібні чотири компоненти: обіцянка Франції надати своє озброєння для спільної європейської оборони, фінансування з боку Німеччини для того, щоб продемонструвати колективну природу програми, спільне командування і план з розміщення французьких боєголовок в інших європейських країнах», - повідомляє газета.

Німецький депутат планує, що програма буде спрямована на стримування як ядерних, так і конвенціональних загроз, «що є явним кивком у бік російської військової переваги». Для того, щоб зробити це можливим, зазначив Кизеветтер, потрібно доктрина, «яка дозволить Європі застосовувати атомну зброю в неатомного конфлікті».

«Німецькі депутати всіх політичних тенденцій стурбовані тим, що Трамп може укласти велику угоду з Росією, яка виключить Європу - це може стати можливим першим кроком до того, щоб Вашингтон і Москва диктували майбутнє Європи, - йдеться в статті. - Кизеветтер вважає, що європейська атомна програма дозволить Європі зберегти свою автономність». Але, головним чином, зазначив політик, він сподівається «підштовхнути Трампа до того, щоб той розвіяв всі сумніви з приводу американських зобов'язань перед Європою в сфері безпеки, зробивши непотрібним атомний «план Б».

Однак, як пише видання, німецький аналітик Олівер Тренерт зі швейцарського Центру з досліджень безпеки попереджає , що будь-який подібний план «не тільки буде дорогим, але і стане політичним мінним полем, засіяним можливими небажаними політичними наслідками».