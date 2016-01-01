Європейський суд призупинив доступ «Газпрому» до OPAL



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідне рішення суду буде опубліковано до кінця року

Суд Євросоюзу призупинив дію рішення Єврокомісії стосовно збільшення доступу російського «Газпрому» до трубопроводу OPAL, який дає змогу російській компанії збільшити поставки газу в Європу в обхід України.

Про це повідомив гендиректор польської газової компанії PGNiG Петр Возняк, передає ZN.UA

Як передає агентство Bloomberg, рішення суду прийнято ще 23 грудня. Очікується, що воно буде опубліковано до кінця року.

Тим часом «Газпром» вже наростив фізичну завантаження OPAL до 86%.

Нагадаємо, уряд Польщі оскаржив у Європейському суді рішення Єврокомісії (ЄК) про розширення доступу «Газпрому» до трубопроводу OPAL. У Польщі вважають, що дозвіл «Газпрому» збільшити поставки в обхід України суперечить нормам диверсифікації джерел енергії. Польський уряд просить призупинити дію постанови.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Єврокомісія дозволила російському газовому монополісту «Газпрому» взяти участь у тендері на використання 50% додаткових потужностей німецького газопроводу OPAL - найбільшого німецького газопроводу, що дозволяє з'єднати газотранспортні потужності Німеччини з російським газопроводом «Північний потік» і обійти Україну. У разі, якщо остаточне рішення буде на користь «Газпрому», це призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 мільйонів доларів в рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.