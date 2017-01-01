Кабмін продовжив надзвичайний стан у сфері енергетики

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Нововодолазька селищна рада

Урядовці подовжили його на місяць

Кабінет міністрів України на місяць продовжив надзвичайний стан у сфері енергетики. Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 12 квітня.

«Про тимчасові заходи в енергетиці. Немає заперечень. Рішення (про продовження надзвичайного стану на місяць, - Ред.) прийнято», - оголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, в Україні надзвичайний стан в енергетиці набув чинності 17 лютого 2017 року.

Як повідомляв «Главком», вчора в Україні четверта ТЕС призупинила роботу.





