  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кабмін продовжив надзвичайний стан у сфері енергетики

    • Сьогодні, 13:03
    • Розсилка
    <p>Нововодолазька селищна рада</p>

    Нововодолазька селищна рада

    Урядовці подовжили його на місяць

    Кабінет міністрів України на місяць продовжив надзвичайний стан у сфері енергетики. Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 12 квітня.

    «Про тимчасові заходи в енергетиці. Немає заперечень. Рішення (про продовження надзвичайного стану на місяць, - Ред.) прийнято», - оголосив  прем'єр-міністр  Володимир Гройсман.

    Нагадаємо, в Україні надзвичайний стан в енергетиці набув чинності 17 лютого 2017 року.

     Як повідомляв «Главком», вчора в Україні четверта ТЕС призупинила роботу.



    Кабмін Володимир Гройсман надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ