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    В Україні четверта ТЕС призупинила роботу

    • Сьогодні, 12:07
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    Вночі, 11 квітня, зупинено ДТЕК Криворізьку ТЕС.
    Dnepr.info
    Вночі, 11 квітня, зупинено ДТЕК Криворізьку ТЕС.

    Через блокаду поставок вугілля з Донбасу Криворізька ТЕС не отримує паливо

    Криворізька ТЕС, яка входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, тимчасово зупинена для накопичення запасів вугілля. Про це повідомили у прес-служба холдингу, передає Уніан.

    «Сьогодні вночі зупинено ДТЕК Криворізьку ТЕС. Через блокаду поставок вугілля з Донбасу з лютого Криворізька ТЕС не отримує паливо. Станція працювала одним блоком максимально довго, щоб забезпечити теплом 14000 жителів Зеленодольська до закінчення опалювального сезону. Криворізька ТЕС зможе відновити роботу після надходження вугілля» , - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, на складі Криворізької ТЕС залишається близько 30 000 тонн вугілля - це обов'язковий необхідний резервний запас палива на випадок нештатної ситуації в Об'єднаній енергосистемі країни.

    Раніше «Главком» повідомляв,  що в Україні зупинилося вже три теплоелектростанції. Слідом за Трипільською та Придніпровською ТЕС припинила роботу Зміївська теплоелектростанція.

    ТЕС Донбас вугілля
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