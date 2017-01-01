Кабмін звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції
- Сьогодні, 07:28
-
Розсилка
Ігор Долгов
Ігор Долгов пішов з Міноборони за власним бажанням
Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Долгова з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Це випливає з розпорядженням Кабміну № 51-р від 1 лютого.
В документі зазначається, що Долгов звільнений за власним бажанням.
Нагадаємо, що Ігор Долгов обіймав посаду заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції з травня 2015 року. До того, 59-річний український дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, послом з особливих доручень МЗС, передостаннє місце роботи - Глава Місії України при НАТО.