Кабмін звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції

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Ігор Долгов

Ігор Долгов пішов з Міноборони за власним бажанням

Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Долгова з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Це випливає з розпорядженням Кабміну № 51-р від 1 лютого.

В документі зазначається, що Долгов звільнений за власним бажанням.

Нагадаємо, що Ігор Долгов обіймав посаду заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції з травня 2015 року. До того, 59-річний український дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, послом з особливих доручень МЗС, передостаннє місце роботи - Глава Місії України при НАТО.