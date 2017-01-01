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    Кабмін звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції

    • Сьогодні, 07:28
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    Ігор Долгов
    Ігор Долгов

    Ігор Долгов пішов з Міноборони за власним бажанням

    Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Долгова з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Це випливає з розпорядженням Кабміну № 51-р від 1 лютого.

    В документі зазначається, що Долгов звільнений за власним бажанням.

    Нагадаємо, що Ігор Долгов обіймав посаду заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції з травня  2015 року. До того, 59-річний український дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, послом з особливих доручень МЗС, передостаннє місце роботи -  Глава Місії України при НАТО.

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