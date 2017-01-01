Канада виділить на розмінування Донбасу ще 350 тисяч доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снаряд на Донбасі

Кошти надійдуть українській стороні протягом двох років

Протягом двох років Канада виділить 350 тисяч доларів на впровадження в Україні заходів із упередження нещасних випадків, пов’язаних із мінами.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Канади.

«Проект має на меті збільшення можливостей уряду України вживати заходів із розмінування на сході України. Виділені кошти допоможуть виробити підходи, практики та інституції; організувати навчання; запустити використання цифрових мап небезпечних та очищених ділянок; а також закупити сучасне обладнання», - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд оголосила про виділення Україні 3,8 млн дол. протягом трьох років на проведення робіт, пов’язаних із розмінуванням та утилізацією боєприпасів, що не розірвалися.

«Главком» також повідомляв, що в понеділок президент Петро Порошенко підписав закон України «Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою», схвалений Верховною Радою України 14 березня 2017 року.

Джерело: Укрінформ