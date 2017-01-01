Порошенко підписав ратифікацію угоди про ЗВТ між Україною та Канадою

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Петро Порошенко

Угоду було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну Джастіна Трюдо

Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою», схвалений Верховною Радою України 14 березня 2017 року, передає прес-служба глави держави.

Угоду було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

«З моменту набуття чинності угодою Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку товарів, що є предметом двосторонньої торгівлі. З огляду на різний рівень економічного та соціального розвитку України та Канади сторони застосовуватимуть принцип асиметричності тарифних зобов’язань, що дозволить нашій державі адаптувати торгівлю з цією країною до умов вільної торгівлі. Документ містить низку норм і зобов’язань, що стосуються нетарифних заходів, які сприятимуть тому, що доступ до ринків не буде обмежуватися невиправданими бар’єрами у торгівлі», – йдеться в повідомленні.

Також очікується, що угода, окрім збільшення товарообігу між державами, сприятиме притоку іноземних інвестицій в Україну, створенню нових робочих місць, що у свою чергу позитивно вплине на зростання ВВП держави.

Угода набуде чинності в перший день другого місяця після одержання останньою зі сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для її ратифікації.