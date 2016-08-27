Кандидата в президенти Франції звинуватили у купівлі дорогих костюмів

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Фото: Вести

Невідомий друг подарував Франсуа Фійону костюми за 13 тисяч євро

Кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона звинуватили у купівлі дорогих костюмів, однак таємних палаців і розкішних яхт у політика, який був прем'єр-міністром Франції, не знайшли, передає з посиланням на французькі ЗМІ радіостанція «Эхо Москвы».

Видання Journal du dimanche повідомило, що за останні 5 років, тобто коли Фійон вже не був в уряді, він витратив на свої костюми 35 тисяч євро. Бренди не вказані. Між тим видання підкреслює, що 35 тисяч - це «не так щоб багато». Мовляв, якщо взяти ціни в бутіку «Бріоні», а в костюмах цієї марки ходить Володимир Путін, це близько 5 костюмів, що за п'ять років - навіть скромно. Але проблема в іншому. Французька газета стверджує, що хтось із друзів політика подарував йому два костюма за 13 тисяч євро. В оточенні політика кажуть, що в цьому немає нічого незаконного.

Раніше журналісти з'ясували, що дружина Фійона Пенелопа протягом 8 років отримувала зарплату в якості помічника чоловіка в Національних зборах. Через це Фійона вже викликали на допит. 15 березня по цій справі почнеться суд.

Як повідомлялося раніше, кандидат на посаду президента Франції від консерваторів Франсуа Фійон заявив, що не буде зніматися з виборів на тлі корупційного скандалу навколо нього.