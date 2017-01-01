Фійон відмовився виходити з президентських перегонів: Мене не зупинять

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Власну політичну програму Фійон назвав єдиною, що здатна «по-справжньому змінити країну»

Кандидат на посаду президента Франції від консерваторів Франсуа Фійон заявив, що не буде зніматися з виборів на тлі корупційного скандалу навколо нього.

«Мене ніхто не зупинить», – сказав він про свої плани щодо кампанії в ефірі телеканалу France 2 ввечері в неділю, 5 березня.

Раніше цього дня на багатотисячному мітингу своїх прихильників у Парижі Фійон утримався від заяв щодо подальшої участі в перегонах.

«Мою кандидатуру завжди підтримувала більшість правих та центристських виборців, думаю, я це довів сьогодні», – сказав він.

Власну політичну програму він назвав єдиною, що здатна «по-справжньому змінити країну». Звинувачення у корупції Фійон відкинув та описав їх як політично вмотивовану спробу завадити йому як кандидату. Себе він вважає «порядною» людиною, яка «провела життя в служінні інтересам суспільства».

Джерело: Deutsche Welle