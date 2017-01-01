Каннський фестиваль: вручені призи Міжнародної федерації кінопреси

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Російський режисер отримав приз в програмі «Особливий погляд»

Фільм «Тіснота» російського режисера Кантеміра Балагова, представлений на Канському кінофестивалі в програмі «Особливий погляд», удостоєний призу Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ).

Дія картини відбувається в 1998 році в Нальчику. У фільмі розповідається про життя єврейської родини в Кабардино-Балкарії. Молодшого сина і його наречену викрадають місцеві бандити, що стає головним сюжетним поворотом.

Журі ФІПРЕССІ відзначило фільм «120 ударів в хвилину» французького режисера Робена Кампийо і кінострічку «Фабрика нічого» режисера Педро Пиньо з Португалії.

Нагадаємо, на 70-му Каннському міжнародному кінофестивалі відбувся прем'єрний показ військової драми литовського режисера Шарунаса Бартаса «Іній» з Ванессою Параді. Картина про війну на Донбасі удостоїлася найвищої похвали глядачів, які аплодували стоячи та кричали: «Браво!».