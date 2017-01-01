Керівник виборчого штабу Фійона подав у відставку через скандали свого шефа

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Патрік Стефаніні

Патрік Стефаніні радив Фійона вийти з боротьби за пост президента Франції після початку скандалу навколо його дружини

Глава виборчого штабу кандидата в президенти Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійона Патрік Стефаніні подав у відставку в п’ятницю, 3 березня. Він покине свою посаду з вечора неділі, передає DW.

Стефаніні назвав дві причини свого рішення. По-перше, він радив Фійона зняти свою кандидатуру з виборів відразу після початку розслідування історії навколо фіктивного працевлаштування його дружини, але більшість співробітників штабу не підтримали думку Стефаніні, що поставило його в незручне становище для подальшого керівництва передвиборчою кампанією. По-друге, Франсуа Фійон не може бути впевнений у виході до другого туру виборів.

1 березня французький кандидат в президенти Франсуа Фійон заявив, що він не буде знімати свою кандидатуру з президентської гонки, незважаючи на те, що він і його дружина отримали повістку про допит.

Нагадаємо, у лютому прокуратура Франції відкрила розслідування стосовно дружини кандидата в президенти країни Франсуа Фійона.

1 березня Bloomberg посилаючись на французькі видання повідомили, що дружина кандидата в президенти Франції від республіканської партії Франсуа Фійона наразі перебуває під вартою.

Проте згодом це повідомлення згодом спростували.

Наразі відомо, що Фійон 15 березня постане перед судом