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    Керівник виборчого штабу Фійона подав у відставку через скандали свого шефа

    • Сьогодні, 08:36
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    <p>Патрік Стефаніні</p>

    Патрік Стефаніні

    Патрік Стефаніні радив Фійона вийти з боротьби за пост президента Франції після початку скандалу навколо його дружини

    Глава виборчого штабу кандидата в президенти Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійона Патрік Стефаніні подав у відставку в п’ятницю, 3 березня. Він покине свою посаду з вечора неділі, передає DW.

    Стефаніні назвав дві причини свого рішення. По-перше, він радив Фійона зняти свою кандидатуру з виборів відразу після початку розслідування історії навколо фіктивного працевлаштування його дружини, але більшість співробітників штабу не підтримали думку Стефаніні, що поставило його в незручне становище для подальшого керівництва передвиборчою кампанією. По-друге, Франсуа Фійон не може бути впевнений у виході до другого туру виборів.

    1 березня французький кандидат в президенти Франсуа Фійон заявив, що він не буде знімати свою кандидатуру з президентської гонки, незважаючи на те, що він і його дружина отримали повістку про допит.

    Нагадаємо, у лютому прокуратура Франції відкрила розслідування стосовно дружини кандидата в президенти країни Франсуа Фійона.

    1 березня Bloomberg посилаючись на французькі видання повідомили, що дружина кандидата в президенти Франції від республіканської партії Франсуа Фійона наразі перебуває під вартою.

    Проте згодом це  повідомлення згодом спростували.

    Наразі відомо, що Фійон 15 березня постане перед судом

     

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