Кандидат у президенти Франції Фійон 15 березня постане перед судом

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Пенелопа й Франсуа Фійони

Дружину Фійона Пенелопу звинувачують у незаконному отриманні майже 1 млн євро

Франсуа Фійон, кандидат від французьких правих на президентських виборах, зробив у середу, 1 березня, заяву для преси, в якій підтвердив, що має намір «іти до кінця» і підтримати свою кандидатуру на виборах.

Про це повідомляє RFI.

«Виступивши перед журналістами, Фійон згадав свою повістку до суду, підтвердив, що 15 березня постане перед судом, і сказав, що це надає йому «подвійної рішучості». Він заявив, що не має наміру знімати свою кандидатуру, а також закликав французів «до спротиву», – йдеться в повідомленні.

Раніше надійшло повідомлення, що Фійон переговорив з Аленом Жюппе, який програв йому на праймеріз правих. Багато ЗМІ припускали, що під час виступу перед пресою Фійон зніме власну кандидатуру на користь Жюппе.

Повідомлення про те, що Фійон має намір виступити перед пресою, надійшло після того, як кандидат несподівано скасував запланований візит на Паризький сільськогосподарський салон.

Як повідомляється, передвиборний штаб Фійона не був поінформований про цю зміну порядку денного. За традицією всі кандидати на президентські вибори обов'язково зустрічаються з представниками французького селянства під час роботи салону.

Французький недільний тижневик JDD написав 1 березня на своєму сайті, що рішення Фійона було викликане отриманням повістки в суд. Потім журналіст інформаційного порталу Mediapart Мішель Делеан із посиланням на судове джерело також підтвердив цю інформацію.

Зранку багато французьких ЗМІ повідомило, що дружину Франсуа Фійона Пенелопу було затримано. Цю інформацію спростували судові інстанції.

Як повідомлялося, 25 лютого прокуратура Франції оголосила про офіційне відкриття судового слідства у справі проти Фійона.

У своїй заяві прокуратура зазначила, що мета розслідування – з'ясувати, чи причетна сім'я Фійона до витрачання державних коштів або присвоєння корпоративних активів.

Наприкінці січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

На тлі скандалу політичний рейтинг Фійона обвалився. За останніми опитуваннями, він не пройде у другий тур виборів.