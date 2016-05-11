Керівник виборчої кампанії Клінтон: Путін втручається не лише у вибори, а й у внутрішнє законодавство інших країн

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Роббі Мук: Росія використовує WikiLeaks, щоб підірвати позиції «заклятого ворога» Путіна - Ангели Меркель, яка у вересні візьме участь у виборах

До злому Національного комітету Демократичної партії (DNC) і членів виборчого штабу Хілларі Клінтон Росією занадто часто ставляться як до новини і занадто рідко - як до серйозної і стійкої загрозі безпеці. Проблема стає дедалі гострішою, оскільки ми бачимо, що вона поширюється по іншим країнам. Таку думку на сторінках The Guardian висловив Роббі Мук, керівник виборчої кампанії Хілларі Клінтон.

Мук нагадує, що організація WikiLeaks, у зв'язку якої з Росією переконані американські спецслужби, вже опублікувала матеріали про супротивників Марін Ле Пен - Франсуа Фійона і Еммануеле Макрона. На його думку, Росія використовує WikiLeaks, щоб підірвати позиції «заклятого ворога» Путіна - Ангели Меркель, яка у вересні візьме участь у виборах.

«Однак в діях Росії є більш глибоке вимір, який заслуговує на термінову увагу: її здатність нишком впливати на внутрішнє законодавство інших країн і розробку політичного курсу між виборами, - вважає Мук. - Досягнувши успіху в США в минулому році, Путін дав зрозуміти своїм супротивникам, що ті, хто його розсердив, за це розплачуються. І справді, складна інфраструктура, яку Росія побудувала для зараження політичного дискурсу помилковою або краденою інформацією, нікуди не поділася. Її можуть пустити в хід в будь-який момент, з будь-якого питання, внутрішньому або міжнародному».

«Те, що росіяни роблять, крадучи документи, витрачаючи необмежену кількість грошей, створюючи і поширюючи «фальшиві новини», може пошкодити нашій політичній системі до самої серцевини, якщо вже не роз'їла. Якщо Росія вторгнеться в країни Балтії, чи помре в Конгресі американська допомога їм через те, що обрані чиновники бояться помсти Росії? Це звучить неймовірно, але влітку ми вже бачили, як Республіканська партія загадковим чином змінила свою платформу, прибравши звідти допомогу Україні - і це ще до того, як Путін довів свій вплив на американські вибори», - йдеться у статті.

«Ми повинні негайно вжити заходів, щоб викорінити вплив Росії та інших країн, перш ніж вони увійдуть глибоко в нашу політичну екосистему», - переконаний Мук.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.