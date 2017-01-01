Керівники меткомбінатів ІСД звернулись до президента через блокаду окупованого Донбасу

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На Донбасі продовжується блокада залізничного сполучення

Автори звернення нагадали, що підприємствами групи ІСД в Україні сплачено понад 1,1 млрд грн податків

Затримки зі своєчасною оплатою податків, нерегулярні виплати зарплат, соціальне напруження в містах – до таких наслідків призведе продовження незаконної блокади залізничного сполучення з неконтрольованою територією України. Про це у своєму зверненні на ім'я Президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана заявили керівники Дніпровського і Алчевського металургійних комбінатів В'ячеслав Мосьпан і Тарас Шевченко.

Автори звернення нагадали, що тільки за 2016 рік підприємствами групи ІСД в Україні сплачено понад 1,1 млрд грн податків (не враховуючи ПДВ). Комбінати є містоутворюючими, на них працюють понад 25 тисяч людей (близько 100 тисяч людей з членами сімей). Блокування залізничних шляхів серйозно вдарить по стабільності роботи цих підприємств.

При цьому, комбінати Групи ІСД є експортно-орієнтованими, їх валютна виручка в 2016 році становила понад 1 млрд дол. США.

«Блокада, в свою чергу, призведе до зменшення валютних надходжень у країну від реалізації металопрокату», - йдеться в заяві.

Комбінати мають договірні відносини з підприємствами Європейського Союзу з Угорщини і Польщі, обсяг щомісячних поставок в ЄС становить 100 тис. тонн товарного прокату. На думку авторів звернення, блокада викличе проблеми в роботі партнерів і, відповідно, призведе до погіршення іміджу України.

Вжити негайних заходів для розблокування залізничних шляхів закликала і профспілкова організація Дніпровського металургійного комбінату. Підприємство має містоутворюючий статус, на ньому працює понад 10 тисяч людей.

«Якщо наше підприємство і постачальники сировини зупиняться у зв'язку з блокадою залізничних шляхів з непідконтрольною територією, це може призвести до соціального вибуху в місті і непередбачуваних наслідків для всієї країни в цілому», - говориться в листі профспілки керівникам держави.