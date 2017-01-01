Керівників дніпровської «Самопомочі», яких підозрюють у корупції, хочуть звільнити на позачерговій сесії

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Секретар міськради Дніпра В'ячеслав Мішалов

Чиновників визнала корупціонерами сама партія «Самопоміч»

У Дніпрі створено ініціативну групу з депутатів міської ради, громадських активістів та військовослужбовців. Група закликає керівників ГПУ, НАБУ і Нацполіції розслідувати діяльність членів фракції «Об'єднання «Самопоміч» в міськраді Дніпра, а саме секретаря міськради В'ячеслава Мішалова і голови бюджетної комісії Артема Хмельнікова. Депутат Дніпровської міської ради Дмитро Хозин заявив, що члени ініціативної групи вимагатимуть від міського голови Бориса Філатова скликання позачергової сесії, аби звільнити зазначених посадовців. Про це він заявив в ході брифінгу. Про таке повідомляє місцеве видання «Мост-Днепр».

«Ми закликаємо міського голову негайно зібрати позачергову сесію, щоб зняти з посад міськради секретаря та голову бюджетної комісії. Їх визнала корупціонерами навіть рідна партія, тому голосувати той порядок, яку вони готували, не можна без попередньої перевірки на корупційну складову. Так не піде – це фарс. Після зняття можуть бути призначені тимчасово виконуючі обов'язки», – підкреслив депутат.

Партія «Самопоміч», підкреслює Хозин, повинна довести ситуацію до логічного завершення, тобто зняття посадовців. У цьому повинні взяти участь члени центрального апарату політичної сили, які сьогодні очолюють парламент і комітет із запобігання корупції.

За інформацією видання, 21 березня лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що виконавчий комітет політичної сили направив звернення до голови НАБУ Артема Ситника з проханням перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію про зловживання службовим становищем в особистих інтересах та інтересах членів своєї сім'ї секретарем Дніпровської міської ради В'ячеславом Мішаловим. Вже на початку квітня на офіційному сайті партії «Самопоміч» з'явилася заява, в якому йшлося про те, що робоча група, яку очолила віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд, рекомендувала депутатам Дніпровського міськради В'ячеславу Мішалову й Артему Хмельнікову добровільно скласти мандати. Крім того, було прийнято рішення про виключення Артема Хмельнікова з партії.

3 квітня 2016 року «Самопоміч» виключила екс-кандидата на крісло міського голови у Кривому Розі Юрія Милобога з партії через співпрацю з «Опозиційним блоком».

Джерело: 5 канал