Київ гарантує рівні можливості для учасників «Євробачення-2017»
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«Євробачення-2017»
МЗС закликало конкурсантів поважати законодавство України
Київ гарантує рівні можливості для всіх учасників «Євробачення-2017». Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України у Facebook.
«Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників «Євробачення-2017», але просить гарантувати повагу до свого законодавства», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на «Євробачення-2017», СБУ заборонила в’їзд до України на три роки. Рішення було прийнято після повідомлень про ймовірне проведення концертів Самойловою в анексованому Криму.
Як повідомляв «Главком», на фінал «Євробачення-2017» розпродали квитки.