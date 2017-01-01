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    Київ гарантує рівні можливості для учасників «Євробачення-2017»

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    «Євробачення-2017»

    МЗС закликало конкурсантів поважати законодавство України

    Київ гарантує рівні можливості для всіх учасників «Євробачення-2017». Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України у Facebook.

    «Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників «Євробачення-2017», але просить гарантувати повагу до свого законодавства», – йдеться у заяві.

    Нагадаємо, співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на «Євробачення-2017», СБУ заборонила в’їзд до України на три роки. Рішення було прийнято після повідомлень про ймовірне проведення концертів Самойловою в анексованому Криму.

    Як повідомляв «Главком», на фінал «Євробачення-2017» розпродали квитки.

    МЗС Київ Україна
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