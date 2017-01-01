Київ гарантує рівні можливості для учасників «Євробачення-2017»

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Суспільне мовлення «Євробачення-2017»

МЗС закликало конкурсантів поважати законодавство України

Київ гарантує рівні можливості для всіх учасників «Євробачення-2017». Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України у Facebook.

«Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників «Євробачення-2017», але просить гарантувати повагу до свого законодавства», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на «Євробачення-2017», СБУ заборонила в’їзд до України на три роки. Рішення було прийнято після повідомлень про ймовірне проведення концертів Самойловою в анексованому Криму.

Як повідомляв «Главком», на фінал «Євробачення-2017» розпродали квитки.