Сьогодні День Києва: програма заходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київ

На Софійській площі відбудеться святковий концерт

У суботу, 27 травня, у парку Т. Г. Шевченка урочистою театралізованою ходою стартує День народження Києва. Хода розпочнеться о 17:00.

У ній братимуть участь театральні, танцювальні та циркові колективи. Вона супроводжуватиметься запальною музикою від українських музикантів.

Під час ходи заплановано 6 зупинок:

Парк Т. Г. Шевченка (старт ходи);

Київський міський будинок вчителя;

Національна опера України;

Золоті Ворота;

Будівля Служби Безпеки України;

Софійська площа (завершення ходи).

Після урочистої ходи, о 17:30 розпочнеться батл оркестрів (3 оркестри, 8 хвилин кожний). Також на киян і гостей міста чекатимуть виступи народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Україна» дитячо-юнацької хореографічної студії імені Миколи Коломійця «Щасливе дитинство».

О 18:00 гості свята разом з артистами виконають гімн столиці «Як тебе не любити, Києве мій?», після чого розпочнеться святковий концерт за участю Марії Яремчук, Ілларії, TAYANNA та Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

Крім того, 27 травня в рамках святкування Дня Києва відбудеться низка міжнародних спортивних змагань. Зокрема, з 8:30 до 15:00 відбудеться спортивно-масовий легкоатлетичний захід «Kiev Euro Marathon».

Із 08:00 до 13:00 заплановані міжнародні змагання із велосипедного спорту «Race Horizon Park Maidan» за маршрутом: Європейська площа – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот біля станції метро «Нивки» – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа.

А з 13:00 до 18:00 відбудуться міжнародні змагання із велосипедного спорту «Horizon Park Women Challenge» за маршрутом: Європейська площа – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот біля станції метро «Нивки» –просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа.

Як повідомлялося, під час святкування Дня Києва та Дня столиці 27-28 травня громадський транспорт змінить роботу відповідно до програми проведення загальноміських заходів.