Київ уже витратив 34 млн на підготовку до «Євробачення-2017» (ДОКУМЕНТ)
- Сьогодні, 17:30
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Левову частину коштів з’їла оренда приміщення під пісенний конкурс
У 2016 році Київська міська державна адміністрація за рахунок субвенції спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017».
Про це свідчить звіт про використання коштів, наданий міським департаментом культури.
Найбільше коштів витрачено на підготовку арени для проведення пісенного конкурсу – 32 млн грн, у тому числі 28 млн грн затягнула оренда приміщення у Міжнародному виставковому центрі, ще 3,8 млн грн вартувало створення творчої концепції дизайну сцени.
По 1 млн грн довелося заплатити за творчу ідею «Євробачення» та працю залучених працівників на підставі цивільно-правових договорів.
Водночас 15,5 млн грн, що призначалися на оплату відряджень, оренди глядацьких трибун тощо, довелося повернути до КМДА як не використані.
Загалом кошторис витрат на підготовку та проведення «Євробачення-2017» в Україні становить 855,4 млн грн.
Нагадаємо, що 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.
Україну на «Євробаченні» представить гурт O.Torvald.
Як повідомлялося, 30 січня Україна презентувала емблему і слоган «Євробачення-2017».