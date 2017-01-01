Україну представить на Євробаченні O.Torvald

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Соліст гурту O.Torvald Женя Галич

O.Torvald і Tayanna набрали однакову кількість голосів

Сьогодні відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2017.За право представляти Україну на «Євробаченні-2017» змагалися Tayanna, «Сальто назад», Illaria, Rozhden, Melovin та O.Torvald.

За підсумками рейтингового голосування переможцем конкурсу став гурт O.Torvald.

Тож, члени журі проголосували наступним чином:

Tayanna - 6 балів

O.Torvald - 5 балів

Illaria - 4 бали

Rozhden - 3 бали

Melovin - 2 бали

«Сальто назад» - 1 бал

Глядачі розставили конкурсантів так:

Melovin - 6 балів

O.Torvald - 5 балів

Tayanna - 4 бали

«Сальто назад» - 3 бали

Rozhden - 2 бали

Illaria - 1 бал

Таким чином O.Torvald і Tayanna набрали однакову кількість балів, однак, згідно умов конкурсу, оцінка глядачів має вирішальне значення при рівній кількості голосів в учасників.

Нагадаємо, що за версією букмекерів, найімовірнішим переможцем національного відбору мав стати співак Melovin. Коефіцієнт на його перемогу дорівнював значенню 2.20. Друге місце букмекери віддавали рокерам O.Torvald.Третє місце провокувалосьТетяні Решетняк (Tayanna)

Як повідомлялося, своїх представників на пісенний конкурс «Євробачення-2017», який відбудеться навесні в Києві, визначили вже 26 країн.

Так, Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Італія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, КЮР Македонія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Чорногорія, Швейцарія, а віднедавна ще й Мальта, Польща, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Словенія оголосили імена представників своїх країн на Євробаченні-2017.

У суботу представників на «Євробачення-2017» оберають також у Молдові та Данії.

Станом на 24 лютого на «Євробачення» вже продано 15 тисяч квитків.

Конкурс відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.