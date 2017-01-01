Київрада дала добро на знищення частини озера Йорданське



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: КиевВласть

За даними ЗМІ, забудовник хоче звести біля озера 4 висотки

Київрада не підтримала розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником озера Йорданське на Оболоні, прирікши частину озера на засипання.

Про це заявила депутат Київради Марина Кочур.

«Йдеться про проект рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 23.07.2004 № 78-6-00184, укладеного між Київрадою та товариством з обмеженою відповідальністю «Мезокред Холдінг», - сказала Кочур.

Вона розповіла, що ділянка площею більше 5 га знаходиться поруч із літописною річкою Почайною, на перетині між вулицями Йорданська (колишня Лайоша Гавро) та проспектом Степана Бандери (колишнім Московським проспектом).

За її словами, єдине, що стримує зараз забудовника почати будівництво – це ухвала Окружного адмінсуду про забезпечення адмінпозову. Суд заборонив Київраді приймати будь-які рішення та вчиняти будь-які дії щодо внесення змін цільового призначення вищезазначеної земельної ділянки, а також заборонив вчиняти будь-які дії щодо будівництва на час розгляду справи в суді.

Також, вона додала, що забудовник порушив свої зобов’язання, передбачені пунктом 8.4 договору, на орендаря покладено обов’язки – завершити забудову не пізніше, аніж через три роки з моменту державної реєстрації договору (тобто 10 років тому).

Джерело: Українська правда