Київрада підтримала надання офіційного статусу добровольцям, які воювали на Донбасі

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Документ прирівнює добровольців за правами і пільгами до учасників бойових дій у столиці

Київська міська рада проголосувала в цілому за рішення про надання офіційного статусу бійцям добровольчих батальйонів, які захищали територіальну цілісність і суверенітет України на Донбасі.

Як передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна», за це рішення на засіданні у четвер проголосували 87 депутатів з 120.

Документ прирівнює добровольців за правами і пільгами до учасників бойових дій у столиці.

Це рішення є результатом переговорів між мером Києва Віталієм Кличком і мітингувальниками, які раніше увірвалися до зали засідань Київради та брали участь у сутичках з правоохоронцями.

В. Кличко також доручив створити робочу групу, яка опрацює необхідні зміни до рішення, аби воно повноцінно діяло.

Як повідомлялося, у четвер близько ста представників націоналістичних партій і організацій мітингують під Київською міською державною адміністрацією та Київською міськрадою із закликом офіційно визнати бійців добровольчих батальйонів учасниками бойових дій на Донбасі. Мітинг відбувається під прапорами України і символікою «ОУН», «Правого сектору», «Карпатської січі» (батальйон ВО «Свобода»), «Свободи», руху «ДІЯ». Порядок забезпечують кілька десятків бійців Національної гвардії.

Мітинг був спокійним, але згодом сталася бійка між правоохоронцями та мітингувальниками. Правоохоронці зайшли до прес-центр, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники, щоб підтримати тих, хто пройшов до зали засідань раніше. Пізніше до місця подій прибув мер Києва Віталій Кличко, через деякий час правоохоронці відійшли у бік і ситуація заспокоїлася. Нікого не затримали.