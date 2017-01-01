Київська влада таки підвищить ціни на проїзд у транспорті

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Київський метрополітен

Тарифи на проїзд в громадському транспорті зростуть із 15 липня

Київська міська державна адміністрація розглядає можливість вимушеного підвищення вартості проїзду у наземному транспорті та в метро на 1 гривню задля виживання муніципальних столичних підприємств, що надають послуги з перевезення громадян. Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, збільшення тарифів дозволить покрити лише затрати на електроенергію та компенсувати витрати на заробітну плату працівникам. По суті, місто встановлює тариф «виживання», зазначив Поворозник.

«Сьогодні склалася вкрай тяжка ситуація, коли задля забезпечення функціонування транспортної системи столиці ми вимушені збільшити тариф на проїзд у міському транспорті. Вартість квитка складається з собівартості перевезення (заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, електроенергія, обслуговування та ремонт рухомого складу тощо) та розвитку (оновлення рухомого складу, відкриття нових маршрутів, ремонт та встановлення нових зупинкових комплексів, ремонт діючих та відкриття нових станцій метрополітену та інше). Протягом останніх 2-х років ціна на електроенергію зросла в 4,6 раза, окрім того, згідно з урядовою ініціативою, в 2,6 раза збільшено мінімальну заробітну плату. Ці два, не залежні від міської адміністрації, чинники і стали вирішальними для таких непопулярних кроків», – сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами тариф планується збільшити пропорційно лише на 1 грн.

Поворозник повідомив, що міська адміністрація розробила низку заходів, які допоможуть захистити інтереси киян. «По-перше, ми зберігаємо пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. По-друге, є завдання залишити транспортні послуги диференційованими з нинішньою системою знижок. Третє і головне, кияни заплатять лише одну гривню, а залишок різниці в тарифах, більшу його частину, буде відшкодовано за рахунок міського бюджету», – зауважив заступник голови КМДА.

«Одна поїздка у наземному транспорті (трамваї, тролейбусі, автобусі та фунікулері) коштуватиме 4 грн. У метрополітені вартість разового проїзду планується встановити на рівні 5 грн, за пластиковою карткою – від 4,50 в залежності від кількості поїздок, а за проїзними квитками – від 3,87 грн залежно від типу проїзного. Тариф на проїзд у міській електричці становитиме 5 гривень за 1 поїздку», – повідомив Поворозник.

Заступник голови КМДА наголосив, що безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій населення буде збережено.

Також він повідомив, що до кінця року заплановано ввести електронний квиток на всіх видах громадського транспорту. Це дозволить оптимізувати облік пасажирів та змінити підходи до оплати проїзду.

Раніше було оприлюднено розпорядження КМДА про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті.