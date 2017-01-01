Київське метро може зупинитися: суд не зняв арешт з рахунків

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Через арешт коштів метрополітен наразі не в змозі здійснювати закупівлю запасних частин та обладнання для проведення регламентних капітальних та поточних ремонтів

Вищий господарський суд України розглянув справу по ТОВ «Укррослізинг», ухваливши рішення не на користь підприємства «Київський метрополітен».

Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, суд частково задовольнив касаційну скаргу КП «Київський метрополітен», відмовивши ТОВ «Укррослізинг» у задоволенні позовних вимог про стягнення пені в сумі 42 млн грн.

В іншій частині рішення попередніх інстанцій суд залишив без змін.

Нагадаємо, що 16 березня рахунки підземки були заарештовані відповідно до рішення Київського апеляційного господарчого суду. Останній зобов’язав виплатити ТОВ «Укррослізинг» майже 2 мільярди гривень по договору від 2009 року на поставку 100 вагонів.

Через арешт коштів підприємство наразі не в змозі здійснювати закупівлю запасних частин та обладнання для проведення регламентних капітальних та поточних ремонтів. Також, складається загрозлива ситуація з виплатою заробітної плати працівникам, що може призвести до соціальної напруги в колективі.

Міська влада робить все можливе для недопущення транспортного колапсу в місті. Столичний метрополітен попри труднощі наразі працює в штатному режимі.

Як повідомляв «Главком», мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд питання щодо боргу «Київського метрополітену» на РНБО, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро.