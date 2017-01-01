Київські медики розповіли про постраждалих від обмороження

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Медики доставляли людей переважно з обмороженням кінцівок

Протягом 7 і 8 січня у лікарні Києва з переохолодженням та обмороженнями доставили 17 постраждалих.

Про це «Обозревателю» розповіли в Департаменті охорони здоров'я столичної адміністрації.

Медики доставляли людей переважно з обмороженням кінцівок. Зокрема, з восьми осіб, доставлених в медустанови в неділю, 8 січня, лише один був з переохолодженням, у всіх інших були обморожені кисті і стопи.

Всі постраждалі – чоловіки 27-78 років.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону замерз насмерть на ділянці дороги Кілія – Шевченкове.