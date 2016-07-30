Київського митника спіймали на хабарі у $6 тис.

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На одержанні хабара викрито начальника митного поста «Східний» та його спільника

Правоохоронці викрили факт одержання неправомірної вигоди начальником митного поста «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України та цивільною особою, повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Співробітники прокуратури встановили, що в лютому 2017 року митник розпочав вимагати та отримувати від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні митного поста «Східний» неправомірну вигоду за розмитнення товарів.

Спочатку митник разом з посередником одержали за таку «послугу» від громадянина $5,6 тис. У подальшому, під час отримання другої частини обумовленої суми в розмірі $350, посередника затримали в порядку статті 208 КПК України, а вказані гроші вилучено. Згодом, після проведення обшуків за місцем роботи та проживання, затримали й начальника митного поста.

Вказаним особам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.



