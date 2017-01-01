  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Затримано на хабарі заступника начальника Львівської митниці

    • Сьогодні, 13:04
    • Розсилка

    Чиновник вимагав та отримав гроші від підлеглих працівників як щомісячну «данину» з тих, хто перетинає митний кордон держави

    19 січня військовою прокуратурою Львівського гарнізону задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів США виконувачем обов'язків заступника начальника Львівської митниці ДФС. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

    «Гроші вимагав та отримав від підлеглих працівників як щомісячну «данину» з тих, хто перетинає митний кордон держави. Про побори знизу вверх знають всі - заявили і процесуально дали свідчення окремі сміливці лише тепер», - написав він.

    Читайте також

    Заступника начальника Львівської митниці затримано у порядку ст. 208 КПК України. 
    Грошові кошти виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події, зазначив Матіос.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Затримано на хабарі заступника начальника Львівської митниці
    Затримано на хабарі заступника начальника Львівської митниці
    Затримано на хабарі заступника начальника Львівської митниці
    Затримано на хабарі заступника начальника Львівської митниці

     

    Читайте також
    митниця хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ