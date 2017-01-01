Затримано на хабарі заступника начальника Львівської митниці

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Чиновник вимагав та отримав гроші від підлеглих працівників як щомісячну «данину» з тих, хто перетинає митний кордон держави

19 січня військовою прокуратурою Львівського гарнізону задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів США виконувачем обов'язків заступника начальника Львівської митниці ДФС. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Гроші вимагав та отримав від підлеглих працівників як щомісячну «данину» з тих, хто перетинає митний кордон держави. Про побори знизу вверх знають всі - заявили і процесуально дали свідчення окремі сміливці лише тепер», - написав він.

Заступника начальника Львівської митниці затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Грошові кошти виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події, зазначив Матіос.