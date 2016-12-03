Кількість загиблих через повінь на Шрі-Ланці сягнула 151

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Близько 500 тисяч людей залишили свої будинки через повені

Кількість загиблих внаслідок повеней і зсувів ґрунту на Шрі-Ланці збільшилася до 151 людини, ще 111 осіб вважаються зниклими без вісті.

Про це повідомляється на сайті Центру реагування на надзвичайні події країни.

Близько 500 тисяч людей залишили свої будинки через повені. Держава вже звернулася до ООН і країн Південної Азії за допомогою.

Раніше було відомо про 146 загиблих внаслідок повені.

Зливи на Шрі-Ланці тривають вже кілька днів. Місцеві метеорологи вважають, що це найсильніші дощі за останні 14 років.

До рятувальної операції залучені сотні військових та поліцейських.