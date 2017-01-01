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    Кількість жертв обвалу будинку в Польщі зросла до п’яти осіб

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    Рятувальна операція в Польщі
    Рятувальна операція в Польщі

    Рятувальники продовжують пошуки однієї людини серед завалів

    У польському місті Свебодзіце в результаті обвалу житлового будинку від вибуху загинули п'ять осіб, серед них - дві дівчинки шкільного віку. Про це повідомляє TVN24.

    Рятувальники продовжують пошуки однієї людини серед завалів, які залишилися від будинку. Вже вдалося дістати чотирьох виживших людей, їх усіх доставили в реанімацію. Один з поранених перебуває у вкрай важкому стані.

    Всього в будинку проживало 18 людей.

    Видання Onet.pl припускає, що ймовірною причиною обвалу будинку став вибух газу. За словами свідків, вибух було чутно на відстані кілометра.

    «Главком» повідомляв, що обвал будинку в Польщі стався у суботу близько 9 ранку. В результаті інциденту було зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі міста. 

    Спочатку повідомлялося, що рятувальники витягли з-під уламків шість осіб, троє з них померли.

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