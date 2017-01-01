Кириленко пропонує прийняти закон про квоти на іноземні мови

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Акція на підтримку української мови

В'ячеслав Кириленко вважає, що має квотуватися іноземне, а не українське

Віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко запропонував прийняти новий закон про мову, який передбачає квоти для іноземних мов. Про це він написав у Twitter.

«Українські квоти на радіо пробили шлях квотам на ТБ! Наступним етапом має бути новий закон про мову, щоб квотувалося іноземне,а не українське», - вважає Кириленко.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Раніше, 9 березня, Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект №5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.