Китай виступив проти військового співробітництва США та Тайваню

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У військовому бюджеті США передбачається співпраця з Тайванем

Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн заявила, що Пекін зробив подання Вашингтону в зв'язку з підписанням чинним президентом США Бараком Обамою військового бюджету країни, в якому передбачається співпраця з Тайванем. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Ми виступаємо рішуче проти відповідного змісту закону про військовий бюджет США і вже зробили подання американській стороні. Ми висловлюємо різку незадоволеність підписанням цього закону», - йдеться в заяві Хуа Чуньїн.

Представник відомства зазначила, що тайванське питання відноситься до суверенітету і територіальної цілісності Китаю і є внутрішньою справою Китаю, додавши, що даний пункт в бюджеті є втручанням у внутрішні справи Китаю і порушенням взятих США зобов'язань.

«Ми закликаємо американську сторону виконувати взяті на себе зобов'язання з цього питання, припинити військові контакти і поставку озброєння Тайваню, щоб уникнути шкоди китайсько-американським відносинам, стабільності і миру в Тайванській протоці», - резюмувала Хуа Чуньїн.