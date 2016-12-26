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    Китайські винищувачі перехопили американський літак-розвідник

    • Сьогодні, 14:59
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    Літак P-3 Orion
    Літак P-3 Orion

    Інцидент стався ще 24 травня

    Новий повітряний інцидент між Китаєм і США стався в Південно-Китайському морі - два китайські винищувачі перехопили літак-розвідник ВПС США. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

    «Американський палубний літак P-3 Orion, який також може виконувати розвідувальні функції, перебував у міжнародному повітряному просторі в 240 км на південний схід від Гонконгу, коли ВПС Китаю здійснили небезпечний маневр з перехоплення. При цьому один китайський винищувач пролетів перед P-3 Orion, обмеживши його можливості маневрувати», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що інцидент стався ще 24 травня.

    У Пентагоні підтвердили факт перехоплення, зазначивши, що це було зроблено «небезпечно і непрофесійно».

    У свою чергу, в Міноборони Китаю заявили, що перехоплення було зроблене професійно, а також додали, що США повинні утриматися від таких ризикованих дій.

    Нагадаємо, США направили третю ударну авіаносну групу на чолі з авіаносцем «Німіц» в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної і ядерної програм Північної Кореї.

    Джерело: 112 Україна

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