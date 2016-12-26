Китайські винищувачі перехопили американський літак-розвідник

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Літак P-3 Orion

Інцидент стався ще 24 травня

Новий повітряний інцидент між Китаєм і США стався в Південно-Китайському морі - два китайські винищувачі перехопили літак-розвідник ВПС США. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

«Американський палубний літак P-3 Orion, який також може виконувати розвідувальні функції, перебував у міжнародному повітряному просторі в 240 км на південний схід від Гонконгу, коли ВПС Китаю здійснили небезпечний маневр з перехоплення. При цьому один китайський винищувач пролетів перед P-3 Orion, обмеживши його можливості маневрувати», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався ще 24 травня.

У Пентагоні підтвердили факт перехоплення, зазначивши, що це було зроблено «небезпечно і непрофесійно».

У свою чергу, в Міноборони Китаю заявили, що перехоплення було зроблене професійно, а також додали, що США повинні утриматися від таких ризикованих дій.

Нагадаємо, США направили третю ударну авіаносну групу на чолі з авіаносцем «Німіц» в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної і ядерної програм Північної Кореї.

Джерело: 112 Україна