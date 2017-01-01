Киянка вбила свою дев’ятимісячну дитину, нагодувавши сумішшю з горілкою

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Горе-матері загрожує довічне позбавлення волі

У Києві судитимуть жінку, яка вбила свою 9-місячну дитину, нагодувавши алкогольною сумішшю. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Київською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 42-річної місцевої жительки, яка вбила свою 9-місячну дитину, нагодувавши її алкогольною сумішшю. Горе-матері інкримінують умисне вбивство, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Жінці загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі», – зазначається у повідомленні.

Наприкінці травня 2016 року, перебуваючи у своїй квартирі, жінка приготувала для доньки суміш для годування, у яку додала приблизно від 130 до 200 мл горілки (або аналогічного за міцністю напою) та нагодувала нею дитину. За годину після вживання суміші дівчинка померла.

Як повідомлялось, у Черкасах горе-мати залишила напризволяще у квартирі трьох маленьких дітей. Там вони самі були кілька днів. Крики малюків почули комунальники та одразу викликали поліцію. За допомогою спецобладнання відчинили металеві двері помешкання і знайшли там трьох голодних дітлахів віком 2, 3 та 6 років.