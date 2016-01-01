Кличко пообіцяв громити МАФи і не зупинятися

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Віталій Кличко

Місто загаджене незаконними торговими ятками, - мер Києва

Міська влада продовжить демонтувати незаконно розміщені МАФи, адже будь-яка торгівля має бути законною і цивілізованою. Про це в ефірі телеканалу News One заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Місто просто загаджене незаконними торговими ятками. Сучасне місто не повинне нагадувати базар», – підкреслив мер.

Кличко зазначив, що у столиці велика кількість торговельних площ, зокрема на перших поверхах житлових будинків, які здаються в оренду. «І знаєте чому ці площі пустують? Тому що власникам МАФів набагато дешевше незаконно їх встановити, не сплачувати за оренду та самовільно підключитися до електромереж. Зрозуміло, що для них так вигідніше, однак це – не цивілізований спосіб ведення бізнесу, а звичайне захоплення території та використання ресурсів міста», – відзначив він.

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Опубліковані вражаючі фото: як у Києві знесли МАФи набиті сосисками 8 Серпня, 17:41 Кличко додав, що на сайті міської адміністрації є карта розміщення законних МАФів, які сплачують пайову участь та приносять кошти до бюджету міста. «Раніше незаконних МАФів було близько 20 тисяч, і ми вже демонтували понад 7 тисяч з цих незаконних споруд. Так, їх залишилося ще понад 10 тис, з яких 6,5 тисяч – незаконні. Тому бій за вільні вулиці триває, і ми відступати не збираємося», – зауважив мер Києва. Кличко додав, що на сайті міської адміністрації є карта розміщення законних МАФів, які сплачують пайову участь та приносять кошти до бюджету міста. «Раніше незаконних МАФів було близько 20 тисяч, і ми вже демонтували понад 7 тисяч з цих незаконних споруд. Так, їх залишилося ще понад 10 тис, з яких 6,5 тисяч – незаконні. Тому бій за вільні вулиці триває, і ми відступати не збираємося», – зауважив мер Києва.

Що ж до знесених МАФів біля метро «Політехнічний інститут», Кличко зазначив, що там були знесені лише незаконні торгові точки, які перегороджували вихід зі скверу біля ліцею.