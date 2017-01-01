Кличко запросив учасників бійки у Київраді на урок боксу

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Учасники сутички у Київраді

До поліцейського відділку було доправлено семеро учасників зіткнення у Київраді

У Київраді група осіб намагалася потрапити до сесійної зали і влаштувала бійку з тамтешніми працівниками.

Відео опубліковане на YouTube.

Унаслідок конфлікту постраждало два правоохоронці, ще трьом - нанесли пошкодження особистого майна.

До поліцейського відділку було доправлено семеро учасників зіткнення.

На місці працювала слідчо-оперативна група, котра відкрила два кримінальні провадження за фактом інциденту.

Столичний міський голова Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів столиці якнайшвидше розслідувати та притягти до відповідальності молодиків, які сьогодні увірвалися до зали засідань Київради та влаштували бійку в кулуарах.

Про це інформує прес-служба Кличка.

«Ті, хто використовує фізичну силу та порушує закон – повинні нести відповідальність. Сьогодні на засідання Київради увірвалися хлопці спортивної статури, які були мало схожі на активістів. Якщо хтось хоче показати свою фізичну силу – я запрошую кожного до спортивного залу, пропоную вдягнути боксерські рукавички, і я проведу для кожного «урок», якщо в них так багато енергії», - наголосив Кличко.

Мер столиці зазначив, що наполягатиме на тому, аби кожен з них поніс відповідальність за свої протиправні дії.

«Вони влаштували бійку, зламали двері, увірвалися до зали засідань. І такі порушення закону і порядку не повинні повторюватися, адже демократія - це не анархія, а диктатура закону. І правоохоронці повинні вжити усіх заходів, аби правопорушники були притягнуті до відповідальності», - додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні Київрада зокрема мала розглядати питання щодо припинення угоди з «Київенерго».