Клімкін попросив радника Трампа про подальшу допомогу Україні

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Павло Клімкін та Раймонд Макмастер

Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з радником президента США з питань національної безпеки Гербертом Раймондом Макмастером

Як повідомляє в середу прес-служба МЗС, міністр подякував американській стороні за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у контексті боротьби проти агресії РФ і закликав до подальшої військово-технічної допомоги Україні.

Клімкін висловив сподівання, що досвід, який генерал-лейтенант Макмастер здобув під час вивчення стратегії гібридної війни РФ в Україні на доручення командування армії США, дає йому можливість повною мірою зрозуміти виклики, з якими стикається Україна.

Міністр також наголосив на необхідності подальшого поглиблення українсько-американської безпекової співпраці у вимірах, які становлять спільний інтерес.

Співрозмовники також проговорили можливості розвитку домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президентів України Петра Порошенка та США Дональда Трампа 5 лютого, та з цією метою продовження діалогу з адміністрацією США на всіх рівнях.

Як повідомлялося, у вівторок Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном і обговорив можливі кроки для того, щоб «змінити ситуацію із невиконанням Росією Мінських домовленостей».