Клімкін прокоментував заяву «ДНР» про встановлення «держкордонів»

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Ватажок «ДНР» Захарченко наказав вважати лінію зіткнення на Донбасі «державним кордоном»

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Тwitter прокоментував заяви сепаратистів угруповання «ДНР» про закріплення за лінією зіткнення на Донбасі статусу «державного кордону».

«Визнання «паспортів» ОРДЛО, обіг рубля на Донбасі, рейдерство. Тепер намагання встановити нелегальні кордони. У когось є сумніви, куди веде ця логіка», — написав Клімкін.

Раніше ватажок терористичного угруповання «ДНР» Олександр Захарченко підписав так званий «указ» про закріплення за лінією зіткнення на Донбасі статусу «державного кордону». Повідомлення про відповідний «указ» опублікувало «міністерство держбезпеки» бойовиків. Вказується, що «документ» був підписаний ще 27 лютого, але опублікували його лише в суботу 11 березня 2017 року.

У свою чергу помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявив, що Державна прикордонна служба України не реагуватиме на заяви ватажків угруповання «ДНР» про закріплення за лінією зіткнення на Донбасі статусу «державного кордону», оскільки окремі райони Донецької та Луганської областей України не є окремим державним утворенням.