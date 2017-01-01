Захарченко наказав встановити «державний кордон» «ДНР»

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Олександр Захарченко

Захарченко наказав вважати лінію зіткнення на Донбасі «державним кордоном»

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко наказав вважати лінію зіткнення на Донбасі «державним кордоном». Про це свідчить текст його «указу», який опубліковано на сайті так званого МДБ «ДНР», пише «Остров».

«Встановити для лінії зіткнення, що проходить між Донецькою народною республікою (самопроголошена терористична організація. – Ред.) і Україною, статус державного кордону», – йдеться в «указі» Захарченка.

Зазначається, що переміщення фізичних осіб через лінію зіткнення дозволяється тільки через «пункти прикордонного контролю з обов'язковим проходженням реєстрації».

«МДБ ДНР попереджає, що, згідно з пунктом 4 цього указу, дії, пов'язані із незаконним перетинанням лінії зіткнення, організацією незаконного виїзду-в'їзду в Донецьку народну республіку, буде кваліфіковано згідно з Кримінальним кодексом ДНР, а саме ст. 378 «Незаконне перетинання державного кордону», – йдеться у тексті повідомлення.